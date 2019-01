Svitavy – Další vážná nehoda s chodcem během pár hodin!

Nehoda ve Svitavách. | Foto: Policie ČR Svitavy

Ve čtvrtek ráno zahynul třiaosmdesátiletý chodec po střetu s nákladním vozidlem na silnici I/35 u Litomyšle. Ještě dopoledne vyjížděli záchranáři k další kolizi s chodcem. Tentokrát přímo do Svitav. „Do vozovky na frekventované silnici ve městě vstoupila pravděpodobně bez rozhlédnutí a v místě, kde není přechod pro chodce žena středního věku. Řidič nákladního vozu s přívěsem jedoucí od Brna se snažil střetu s chodkyní zabránit. Strhl řízení do protisměru, ale bohužel ženu vůz zachytil. Žena utrpěla zranění, která si vyžádala převoz do nemocnice a následný letecký transport do pardubické nemocnice,“ sdělila policejní mluvčí Anna Štegnerová.

Okolnosti nehody a míru zavinění obou účastníků nadále vyšetřuje policie.