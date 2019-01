Svitavy /DOPRAVA, NEHODY/ – Vítr, husté sněžení a vrstva sněhu na vozovce dnes značně komplikují provoz na silnicích Svitavska. Od rána měli problém nejen řidiči kamionů ve směru na Mohelnici, ale i u Hřebečského tunelu ana Březovském kopci.

Aktuálně jsou velké problémy na silnici I/35 z Litomyšle na Moravskou Třebovou. Uvízly tu kamiony, které stojí v kolonách až ke Svitavám. Navíc je nesjízdná silnice do Svitav, a to na sjezdu z pětatřicítky přes Mikuleč. Tady zapadlo ve sněhu několik kamionů. Policie doporučuje se úseku, pokud to jde, vyhnout.

Povětrnostní podmínky a sníh komplikovaly dopravu ve svitavském okrese již od rána. Tragická nehoda se stala po deváté hodině na silnici I/35 u Svitav. "Řidička osobního vozidla jedoucí od Litomyšle ve směru na Moravskou Třebovou na zasněžené vozovce zřejmě dostala smyk a v protisměru se střetla s nákladním vozem," informovala policejní mluvčí Anna Štegnerová.

Nehoda má tragické následky. Spolujezdkyně v osobním vozidle na místě zraněním podlehla, řidičkupřevezla sanitkado nemocnice ve Svitavách a dalšího člena posádky letecky transportovali záchranáři.Silnice byla na čas neprůjezdná, posléze provozřídila policiekyvadlově.

Mimo komunikaci dopoledne skončilo několik vozidel, mezi nimi byl i jeden linkový autobus. Naštěstí v něm necestoval žádný pasažér. Hasiči havarovaná vozidla vyprostili a ta mohla pokračovat dále ve své jízdě. "Dvě zraněné osoby musely být převezeny do nemocnice po havárii vozidla, která se stala na silnici II. třídy č. 372 za Jevíčkem ve směru na Velké Opatovice," uvedla policejní mluvčí.

Stále hustě sněží, místy je snížená viditelnost. Vozovky jsou s opatrností průjezdné. Problém byl ve směru od Moravské Třebové na Mohelnici, kde stály kamiony a blokovaly dopravu.

Po poledni havaroval na silnici I/34 u Svitav linkový autobus. "Řidič byl letecky transportován do nemocnice, další dva cestující byli převezeni do nemocnice vozidlem rychlé záchranné služby," řekla policejní mluvčí.

Na silnici II/359 u Budislavi se tvoří ledovka. Problémy jsou na silnice I/43 v Březové nad Svitavou, kde mají v prudkémstoupání problém řidiči kamionů.

Další komplikace v souvislosti s náledím byly hlášeny ze silnice 360 u obce Korouhev, silnice č. 359 u Budislavi, silnice č. 364 u Vítějevsi a ze silnice č. 372 u Chornic. V obci Rohozná byl napříč přes vozovku autobus.

Komplikace stále přetrvávají. Problémy se sjízdností hlásí řidiči u Hradce nad Svitavou, Rudné, Janůvek, Březové nad Svitavou a Vendolí.

Silnice I/34 u Pomezí byla v 15 hodin neprůjezdná z důvodu stojících kamionů ve stoupání. Silnice III/3637 v úseku Radiměř - Rohozná je uzavřena, je zapadaná sněhem. Uzavřena pro těžká nákladní vozidla je i silnice 3639 na výjezdu z obce Lavičné.

Kamiony zablokovaly po 16. hodině silnici 366 ze Svitav na Litomyšl u Javorníku. Uzavřena je silnice I/34 mezi Svitavami a Koclířovem z důvodu povětrnostních podmínek, a toaž do odklizení havarovaného autobusu. Objízdná trasa je vyznačena přes Svitavy-Lačnov na silnici I/35.

Silnice 3667 u obce Rudná je uzavřena v obou směrech z důvodu nepřízně počasí - sněžení a větru.

Po 17. hodině: Tvoří se několikakilometrové kolony kamionů i osobních aut kvůli špatně sjízdné silnici I/35 z Litomyšle na Moravskou Třebovou. U Janova je na silnici až patnáct centimetrů sněhu. Fouká silný vítr.

Po 18 hodině: Silnice III/3741 v Jaroměřicích je uzavřená. Silnice je zapadaná sněhem.

Problémy hlásí motoristé i ze silnice Litomyšl - Dolní Újezd. Mezi Osíkem a Újezdem je zavátá silnice, v úseku fouká silný boční vítr, snížená viditelnost.

Po 19. hodině: Do odvolání silničáři uzavřeli silnici 358 mezi Litomyšlí a Českou Třebovou. Vozovka je uzavřena v obou směrech z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek.

Po 20. hodině: Silničáři hlásí, že silnice I/34 Polička - Svitavy je již průjezdná. Naopak uzavřena byla silnice 03530 mezi Litomyšlí a Strakovem. Vozovka uzavřena v obou směrech z důvodu povětrnostních podmínek.

Na silnici 366 v Jevíčku ve směru na Chornici došlo k dopravní nehodě.



(dol, ik)