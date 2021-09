"Dvě dodávky a nákladní automobil se střetly v pondělí ráno u Gruny na silnici I/35. Silnice je neprůjezdná," informovala mluvčí hasičů Vendula Horáková. Hasiči vyprostili ze dvou dodávek zaklíněné řidiče pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení. Povolán byl i vrtulník letecké záchranné služby.

"Pět zraněných osob převezly do nemocnice sanitky, muž z jednoho osobního vozidla byl transportován do nemocnice letecky," dodala policejní mluvčí Dita Holečková.Hlavní tah z Čech na Moravu zůstává uzavřený. Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. Odklízení následků hromadné nehody potrvá podle policie do 12 hodin.

"Objízdné trasy vedou ve směru od Mohelnice pro všechna vozidla přes Žipotín. Od Moravské Třebové jezdí řidiči osobních aut přes Linhartice," řekla Holečková. Proč ke srážce došlo, vyšetřuje policie.