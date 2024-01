V Pardubickém kraji zahynulo vloni na silnicích 33 lidí. Oproti roku 2022 je to o pět mrtvých více. Za černý den na silnicích v Pardubickém kraji lze označit v minulém roce pátek 14. dubna. Tehdy na silnici I/35 u Koclířova zemřeli v audině tři mladí muži , kteří na mokré vozovce narazili do protijedoucího auta.

Bilance nehodovosti v Pardubickém kraji za rok 2023 (rozklikněte):

Jen o několik hodin později na stejné silnici jen o několik kilometrů dál zahynul u Vysokého Mýta muž na motorce.

Tři křížky přibyly jen dva měsíce poté opět u Koclířova, kde při srážce tří osobních aut a kamionu zahynuli tři lidé ve stoupání směrem na Moravskou Třebovou. Tragickou bilanci na Svitavsku završila v říjnu nehoda, při které vyhasly dva lidské životy.

„V minulém roce došlo oproti roku 2022 v Pardubickém kraji k nárůstu počtu usmrcených osob, počtu lehce zraněných osob a výše hmotné škody. Naopak došlo k poklesu počtu dopravních nehod a počtu těžce zraněných osob. Na počtu usmrcených osob se i nadále nejvíce podílí dopravní nehody, ke kterým dojde mimo obec. Jejich nejčastější příčinou je nepřiměřená rychlost a nesprávný způsob jízdy,“ shrnula bilanci policejní mluvčí Markéta Janovská.

Policie v Pardubickém kraji vloni šetřila 4 284 dopravních nehod, při kterých bylo 33 osob usmrceno, 69 těžce zraněno a 1 262 lidí zraněno lehce. Odhadnutá škoda policií činila zhruba 309 milionů korun. „Nejčastější příčinou všech dopravních nehod zůstává nesprávný způsob jízdy s počtem 2210 případů. U viníků dopravních nehod došlo k poklesu zjištění přítomnosti alkoholu, a to o 52 případů. U 160 řidičů z celkových 195 byla zjištěna hodnota alkoholu více než jedno promile,“ doplnila Janovská.

Ke snížení nehod v kraji podle expertů přispívá dálnice D35. Naopak větší intenzitu provozu však zaznamenaly navazující úseky silnic prvních tříd. „Zejména na silnici I/35 došlo k několika vážným dopravním nehodám s tragickými následky, a to 14. dubna u obce Koclířov k dopravní nehodě se třemi úmrtími, 8. června opět u Koclířova k nehodě se třemi úmrtími a 15. října u Moravského Lačnova k nehodě se dvěma smrtelnými zraněními. Oproti tomu došlo k poklesu nehodovosti včetně následků na komunikacích nahrazených dálnicí D35,“ doplnila Janovská.

Minulý rok od ledna do 17. října zemřelo na silnicích v Pardubickém kraji 28 lidí, stejně jako za celý rok 2022. Celkových 33 mrtvých do konce roku je tak nejhorší účet za sedm let. Ještě tragičtější byl rok 2016, kdy do konce září zahynulo v kraji 32 lidí. Velký počet tragických nehod připadá právě na přetíženou silnici I/35. Dobrou zprávou však je, že letos už bude rozestavěná téměř celá dálnice D35 v Pardubickém kraji. Bude zbývat jenom poslední část ze Svitav do Mohelnice, kde by se mělo začít stavět příští rok.

Porovnání s rokem 2022: Nárůst:

• počet usmrcených o 5 osob, tj. o cca 18 %

• počet lehce zraněných o 77 osob, tj. o cca 6,5 %

• odhad hmotné škody o 17,5 mil. Kč, tj. o cca 6 % Pokles:

• počet dopravních nehod o 142, tj. o cca 3,2 %

• počet těžce zraněných o 11 osob, tj. o cca 13,8 %

„V současné době stavíme dálnici mezi Janovem a Opatovcem. Letos chceme mít rozestavěné všechny úseky v kraji kromě posledních dvou mezi Opatovcem a Starým Městem a Starým Městem a Mohelnicí," vysvětlil šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

S otevřením prvních úseků D35 ve východních Čechách došlo k poklesu těžkých dopravních nehod na silnici I/35 od Zámrsku u Vysokého Mýta směrem na Hradec Králové. „V současné době máme jen minimum zásahů na tomto úseku, vždy se jednalo jen ‚o plechy‘ nebo nehody s lehkým zraněním. Co se týče dálnice, tak opět máme za sebou jen několik událostí přímo na ní,“ řekla před časem mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

