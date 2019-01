Svitavsko – Silničáři uzavřeli kvůli náledí silnici I/34 mezi Svitavami a Poličkou u Vendolí. Jen jednosměrně je průjezdná i pětatřicítka mezi Svitavami a Moravskou Třebovou, a to v úseku Hřebečského tunelu, projet se dá jen ve směru na Moravskou Třebovou.

Stojící Mohelničák | Foto: Zdeněk Dvořáček

Stojí to ale všude. Poté, co napršelo, voda na silnicích zmrzla a na to ještě napadl sníh. Kolaps tak zažívá skoro celý okres.

„Prakticky stojí i tah ze Svitav na Březovou a dál na Brno, stejně tak i na druhou stranu na Lanškroun. A rovněž celá Litomyšl.

"Měl jsem dnes spoustu pracovních cest po Svitavsku, ale musel jsem je zrušit,“ hlásí zpravodaj Deníku.

Kdo můžete, zatím nevyjíždějte. Kolem poledne snad bude sitauce už stabilizovaná.