SLEDUJEME: Silný vítr zaměstnává hasiče a záchranáře

Meteorologové vydali varování před velmi silným větrem, který by měl Českou republiku zasáhnout od nedělní noci do pondělního dopoledne, kdy by se měl stupeň nebezpečí zvednout z vysokého a extrémní.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Kotalová

Český hydrometeorologický ústav nabádá k tomu, aby lidé, pokud to není nezbytně nutné, nevycházeli. Totéž platí pro jakékoliv cestování, řidiči by si měli dávat pozor zejména na mostech a otevřených prostranstvích. V neděli, kolem deváté večer se začaly objevovat i první potíže na železnici. Hasiči vyjížděli k nárazu vlaku do stromu, který spadl na koleje v katastru obece Pomezí. Odstraňování padlých stromů probíhalo i v Boršově u Moravské Třebové a v Chocni. #VYSTRAHA Obrázek s předpovědí maximálních nárazů větru v pondělí. V neděli večer začne v severozápadní polovině Čech a na horách zesilovat jihozápadní vítr. V nárazech bude místy dosahovat 20 až 30 m/s (70 až 110 km/h), na horách 30 až 40 m/s (110 až 145 km/h).chmi.cz pic.twitter.com/78kjtk4wcs — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) February 9, 2020 Situaci dále sledujeme

