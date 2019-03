„Je to pro nás velká ztráta a pro rodinu tragédie. V Horské službě byl hodně aktivní, pracoval na zkrácený úvazek. Jako vystudovaný inženýr se hodně zabýval informačními technologiemi, v této oblasti nám výrazně pomohl v řadě záležitostí,” řekl náčelník Horské služby Jizerské hory René Mašín.

„Je to strašná tragédie. Byl to můj kolega pilot, který u nás pracoval mnoho let,” uvedl zástupce společnosti DSA, jež provozovala vrtulník, Daniel Tuček.

Na místě zasahovaly tři jednotky hasičů. „Ve vrtulníku měly pravděpodobně cestovat dvě osoby. Není však zatím vyloučeno, že tam necestoval ještě někdo další. Vrtulník byl soukromé společnosti,“ uvedla tisková mluvčí hasičů Martina Götzová. Hasiči byli na místě až do odpoledních hodin, aby poskytli technickou pomoc vyšetřovatelům. Na místo vyjel také z Hradce Králové automobilový nosič kontejnerů. Ten disponuje hydraulickou rukou, pomocí níž může být vrak vrtulníku naložen.

Dramatická atmosféra

Situaci přímo na místě sledovala i naše náchodská reportérka. „Silnice, která sousedí s polem, kde vrtulník spadl, je policisty neprodyšně uzavřena. Před chvílí od vraku, který tu leží na zádech s podvozkem vystrčeným k nebi, odlétl vrtulník záchranné služby. Atmosféra je tu velice dramatická a smutná,“ popsala.

Kolem vraku utvořili policisté kruh a nikoho k místu neštěstí nepouštěli. V samotném okolí pak vyšetřovatelé sbírali trosky, které jsou po poli rozesety.

Pád z okna svého domu pozoroval Josef Suchánek. „Viděl jsem, jak se točí, asi se to snažil korigovat, ale neměl vůbec žádnou šanci to ukočírovat. Najednou šel čumákem střemhlav dolů. Pak nastala hrozná rána a začalo to hořet. Ještě před pádem začal pilot něco vyhazovat z okna, asi bundu, nevím, co to však bylo,“ uvedl muž. Podle něj bylo velké štěstí, že vrtulník spadl na pole: „Stačilo malinko a byl na nedalekém baráku.

"Byl ještě ve vzduchu a to už jsem si říkal, že slyším nějaký divný zvuk. Pak najednou rána. Hned jsem volal 158 a vyběhl jsem ven. Viděl jsem jen, jak začíná hořet a za chvíli jej pohltily plameny,“ uvedl muž, který objevil i vyhozenou bundu s nášivkou soukromé letecké společnosti. „Někteří lidé se vrak pokoušeli před příjezdem hasičů hasit, ale nebylo to možné,“ dodal Pavel Švorc.



Podle policejního mluvčího Ondřeje Moravčíka se jednalo o cvičný let pětimístného vrtulníku soukromé společnosti. Na místo také míří vyšetřovatel z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Podle prvotních informací byli ve vrtulníku dva lidé. Ani jeden nehodu nepřežil. Kolem vraku chodí i policejní psovodi, kteří hledají další trosky vrtulníku, případně osobní věci pilotů.

150 metrů od posledního obydlí

Starosta Slavoňova Michal Suchánek ČTK řekl, že stroj havaroval uprostřed pole asi 150 metrů od posledního obytného domu v obci.

"Jsou tady složky IZS. Byl to vrtulník nebo ultralehké letadlo, těžko říci, co to bylo. Co jsem slyšel od lidí, tak kroužil ve větší výšce a pak to vzal kolmo dolů. Došlo k tomu asi před 15 minutami," řekl ČTK v 9:40 Suchánek.

Tiskové prohlášení DSA

Dnes po 9. hodině dopoledne byla nahlášena letecká nehoda vrtulníku v okolí obce Blažkov-Slavoňov. Na místo vyrazily složky IZS. Bohužel na místě letecké katastrofy bylo zjištěno, že posádka leteckou nehodu nepřežila.



Vrtulník Enstrom 480 byl provozován společností DSA a prováděl výcvikový let na trati Hradec Králové-Nové Město nad Metují a lety v prostoru. Na palubě vrtulníku byli dva členové posádky.



Vedení a zaměstnanci společnosti DSA chtějí vyjádřit nejhlubší soustrast rodině a přátelům letové posádky.



V této chvíli nemáme žádné další informace o okolnostech letecké katastrofy a úzce spolupracujeme s příslušnými orgány za účelem zjištění příčin nehody.



Další podrobnosti budou sděleny, jakmile je budeme znát.



Vedení společnosti DSA