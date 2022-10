Školní autobus sjel v Brněnci na Svitavsku do příkopu, nikomu se nic nestalo

/FOTOGALERIE/ Děti cestující do školy měly dnes v Moravské Chrastové u Brněnce na Svitavsku o adrenalin postaráno. Jejich autobus sjel částečně do příkopu, ale naštěstí se nepřevrátil. S vyproštěním autobusu zpět na silnici však museli přijet pomoct hasiči. O děti bylo během zásahu postaráno a byly rozvezeny do škol.

Školní autobus sjel v Brněnci do příkopu | Foto: HZS PK