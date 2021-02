V pondělí před sedmnáctou hodinou havaroval neznámý řidič vozidla Lada Niva u Starého Města ve směru jízdy na Dětřichov.

Řidič utekl od nehody, v autě nechal dva zraněné. | Foto: PČR

Po vyjetí z komunikace narazil do sloupu veřejného osvětlení a vzrostlého stromu, v automobilu zůstali dva zranění muži, ale ani jeden se k řízení nepřiznal. Dle jejich slov i postřehů dalších svědků, řidič z místa utekl. Jeho jméno ani jeden z cestujících neřekl. Kdo je skutečně řidičem, který nezvládl řízení a narazil do pevné překážky, to je předmětem šetření.