Mikuleč – Na trvale nebezpečném úseku u Mikulče už v pátek večer vyhasl další lidský život. Tentokrát zaplatil cenu nejvyšší devětačtyřicetiletý muž.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Nehoda se odehrála u tamního mostu. „Vozidlo značky Volvo spojené tažnou tyčí s jiným vozem Man s přívěsem se pravděpodobně po projetí zatáčky rozpojilo. Vůz značky Man poté narazil do betonové mostní konstrukce. Devětačtyřicetiletý řidič taženého vozu na místě zemřel," uvedla tisková mluvčí svitavského policie Hana Kaizarová. „U zemřelého řidiče byla nařízená soudní pitva," dodala mluvčí.

Příčinu neznají

Policisté zatím řeší to, kdo či co nehodu způsobilo. Ani po nočním vyšetřování totiž nemají v případu jasno. Policejní technici také zkoumají to, zda jedno z vozidel nebylo ve špatném technickém stavu. Právě nákladní auto Man nejspíš převáželo šrouby. Překládání nákladu z havarovaného vozidla začalo až nad ránem. Úsek silnice byl uzavřený až do třetí hodiny ranní. Už na místě vzniklo podezření, že po události je narušená statika mostní konstrukce. To se však nepotvrdilo.

Na silnicích v okrese za poslední dobu zemřeli tři lidé. V polovině července u odbočky na Janov sjel muž ve vozidle z neznámých příčin mimo silnici, jeho vůz se převrátil na střechu. Nepomohl mu ani rychlý zásah svědka, který byl lékař. V Řídkém koncem záři skončil pětačtyřicetiletý řidič dodávky pod koly kamionu potom, co přejel do protisměru a tam se čelně střetl s tahačem. V říjnu nedaleko Koclířova na pětatřicítce zase skončila tragédií srážka dvou osobních aut. Naráž byl tak silný, že jeden z řidičů jej nepřežil.