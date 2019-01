Svitavsko - Spadlé stromy, auta v příkopech, taková byla noc z neděle na pondělí a dnes ráno.

V Poličce vytahovali hasiči osobní automobil z příkopu. "V Borové jsme pomáhali uvízlým kamionům. Poté, co sypač silnici posolil, kamionům hasiči pomohli a řidiči mohli pokračovat v jízdě," sdělila mluvčí hasičů Vendula Horáková. Náledí hlásili řidiči ze silnic na Poličsku. Na hlavním tahu na Hlinsko se tvořily sněhové jazyky.

Sníh a nízké teploty, ale hlavně velmi silný vítr o rychlosti 6 až 11 m/s, s nárazy 55 až 70 km/h, působily i další komplikace. V Bělé nad Svitavou hasiči odstraňovali spadlý strom na silnici. Další stromy bylo nutné odstranit v Trstěnicích a Orličkách. Silný vítr by měl podle meteorologů foukat až do středy. I nadále hrozí pády stromů, a to pod tíhou sněhu, ale i vlivem nárazového větru.

Odpoledne zablokoval spojnici Svitav a Litoymšle u Mikulče kamion, skončil napříč vozovkou.