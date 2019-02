„Řidička osobního automobilu pravděpodobně nezvládla řízení na kluzké silnici, dostala smyk a srazila sedmačtyřicetiletou chodkyni,“ sdělil policejní mluvčí Ondřej Zeman.

Žena utrpěla těžké zranění. Do Opatovce musel přiletět i vrtulník letecké záchranné služby, který zraněnou ženu transportoval do Brna do nemocnice. „Po vyšetření a zadokumentování nehody policisty hasiči vytáhli automobil z příkopu,“ dodala mluvčí hasičů Vendula Horáková.