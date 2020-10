Svitavští dopravní policisté neznají totožnost dalšího muže, který ve čtvrtek v 11:50 hodin v obci Svitavy v ulici Tovární odešel po střetu s osobním vozidlem z místa, aniž by počkal na příjezd policistů, nebo se dohodl s řidičkou na způsobu náhrady vzniklé škody.

Poškozený z místa odešel | Foto: PČR

Muž, co na nic nečekal, měl husté vousy, silniční kolo s nosičem v přední části, jeho věk řidička odhaduje na 75 let, oblečený byl do zimní bundy zelené barvy, tmavších kalhot a na hlavě měl zelený klobouk.