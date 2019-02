Pardubice/Polička – Úterní téma Deníku o nebezpečných alejích kolem silnic vyvolalo velkou polemiku čtenářů. K záležitosti se vyjádřilo také Ředitelství silnic a dálnic.

Ilustrační foto. | Foto: archiv

Před týdnem se v aleji mezi Jedlovou a Poličkou zabila 30letá spolujezdkyně osobního auta, o pár let starší řidič a malé dítě skončili po nárazu do stromu v nemocnici.

Předevčírem pozdě večer to zase napálil do stromu na zcela rovné a široké silnici u pardubického závodiště 30letý řidič, následky jsou taktéž tragické. Muž zemřel, spolujezdkyně skončila s těžkými zraněními v nemocnici.

Mimochodem, se svým autem se obtočil kolem stromu, který byl více než dva a půl metru daleko od jeho jízdního pruhu.

Jako bychom předvčerejší nehodu předcházející polemikou na stránkách Deníku o stromech podél silnic přivolali. Text, ve kterém proti sobě stojí na jedné straně policisté a dopravní experti a na druhé ochranáři, ale také mnozí cestáři a rovněž velká část veřejnosti, vyvolal řadu ohlasů.

„Pro stát je výhodnější aleje zlikvidovat, než aby se staral o jejich údržbu a jednou za dva roky tam poslal četu a stromy prořezal. Nehledě na to, aleje opravdu nemohou za nehody. Za ně mohou řidiči, kteří v daných úsecích jezdí jako 'boží hovádka' a nerespektují předpisy,“ napsala do diskuze čtenářka Deníku Ivana Tůmová.

Pisatel Tomáš Suchý jí v zajímavé polemice protiargumentoval. Historické důvody sázení stromů podél cest, které souvisely i s estetikou, prašností, stíněním slunci a větru, naváděním pocestných, potravou v podobě ovoce a podobně, podle něj pominuly. „To už dnes neplatí, že?“ glosoval.

Většinu z z toho mu ale Tůmová vyvrátila, mnohé z původních funkcí alejí se podle ní platí i v době aut, wifi a GPS. „A co takhle vykácet lesy úplně, vypustit přehrady, vysát vodu z řek a potoků a udělat ze Země Mars?“

Rizikem řidičů jsou oni sami

Nutno podotknout, že příspěvky obhajující aleje v diskuzi převažovaly. „Pro řidiče je v první řadě riziko sám řidič,“ napsal třeba Martin Višňa.

„Stromy by podél silnic být neměly. Pro řidiče jsou velmi nebezpečné. Kolik stovek mrtvých, kteří se zabili nárazem do stromu, by přežili, a je úplně jedno, že nepřizpůsobili rychlost,“ zněl jeden z mála názorů pro kácení, tento z pera Věry Kopecké.

Stejně se na to dívají policisté. „V blízkosti silnic by nemělo být nic, co zhoršuje případné následky dopravních nehod. Pokud se týká intravilánu obcí, tak je potom důležité, aby případné stromy nebo keře nebránily řádnému rozhledu,“ sdělil šéf pardubické krajské dopravní policie Miroslav Pochobradský.

Příznivci kácení jsou i státní silničáři. „Stromy, ať už solitérní či stromořadí, jsou rizikovým faktorem. Snažíme se tedy minimalizovat výsadby v blízkosti, či dokonce podél našich komunikací. Jedná se o pevnou překážku, kterou je nutné chránit svodidly a tedy zvyšovat investiční náklady a také náklady na její údržbu,“ uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.