"Nedělní vážná dopravní nehoda na Orlickoústecku se vyžádala výjezd dvou posádek ZZSPAK a vzlet LZSKHK . Jeden osobní automobil narazil čelně do stromu. Uvnitř vozidla se nacházela zaklíněná osoba. Po vyproštění HZS a ošetření byl pacient předán do péče letecké záchranné službě a transportován do FNHK," uvedla mluvčí pardubické krajské záchranky Alena Kisiala.