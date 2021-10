Klisna byla transportována do speciálního vozíku, kde bude uvázána v popruhách a převezena do Brna na veterinární kliniku.

Velitel zásahu povolal do Biskupic taky veterináře a záchrannou stanici z Brna (animal rescue Brno), která se specializuje na záchranu větších zvířat. Hasiči ke zvednutí klisny použili trojnožku, kterou používají hasiči lezci a materiál, který standardně využívají v záchranné stanici. Koně postavili hasiči na nohy.

"Bezvládně ležící osmiletou klisnu vážící asi 600 kilogramů bylo nutné ve stáji postavit zpět na nohy. Klisna má čtyřměsíční hříbě a v současné době poraněnou zadní levou nohu, se kterou se již měla léčit. Ovšem majitelům kůň do rána ve stáji lehl," sdělila k zásahu mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Přes čtyři hodiny trvala v Biskupicích záchrana koně. Tři jednotky hasičů zasahovaly ve stáji u zraněné klisny. Příběh má dobrý konec, kůň byl převez na kliniku do Brna.

