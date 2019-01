Východní Čechy - Na východočeských silnicích loni při dopravních nehodách zahynulo 71 lidí, což je o 28 obětí méně než v roce 2012. Vyplývá to z předběžných policejních statistik. Výrazné snížení počtu smrtelných nehod ve východních Čechách tak kopíruje celorepublikovou bilanci, podle níž loni na silnicích zahynulo 583 lidí, tedy nejméně od roku 1961. Ve východních Čechách se snížil také celkový počet nehod, policie zaznamenala přibližně 7730 havárií, tedy asi o 270 méně než předloni.

Tragická srážka u Ostroměře

Stejně jako v předchozích letech se v loňském roce častěji havarovalo v Královéhradeckém než v Pardubickém kraji. Policie zde vyšetřovala kolem 4125 nehod, při nichž zahynulo 37 lidí. Oproti roku 2012 počet mrtvých klesl o dvacet.

Jednou z nejhorších havárii byl střet osobního a nákladního auta, který se stal na podzim v Ostroměři a při němž zahynuli muži ve věku 26 a 90 let a padesátiletá žena. Další člověk byl vážně zraněn.

Velká tragédie se odehrála v květnu v Sobotce , kde třiašedesátiletý řidič fabie dostal epileptický záchvat a srazil dva chlapce ve věku čtyři a šest let. Poslední smrtelná nehoda loňského roku v kraji se stala den před Vánocemi, když u Valu na Rychnovsku zahynul v autě člověk.

Tři oběti při nehodě nedaleko Letohradu

V Pardubickém kraji se loni stalo asi 3606 nehod. Podle předběžné statistiky při nich zemřelo 34 lidí, o osm méně než v předchozím roce.

Také zde policie zaznamenala nehodu, při níž přišli o život tři lidé. Stala se v červenci mezi Letohradem a Žamberkem. Při srážce dvou osobních aut dva cestující zemřeli okamžitě, jeden po příjezdu záchranářů. Další člověk se těžce zranil, zranění utrpělo i dítě, které cestovalo v jednom z vozů.

Tragicky skončila také cesta dvou mladíků ve věku 16 a 17 let, kteří v říjnu havarovali u Trnávky a oba přišli o život.

Poslední loňskou nehodu se smrtelnými následky policisté vyšetřovali 26. prosince u obce Ráby, kde pod koly auta zahynula osmapadesátiletá cyklistka.

Nejčastější příčinou nehod v obou krajích byl nesprávný způsob jízdy, nepřiměřená rychlost či nedání přednosti v jízdě, u řady nehod policisté také zjistili, že řidiči jsou pod vlivem alkoholu.

Nejhorší následky

10. března U Chlumu na Chrudimsku se dva muži převrátili s traktorem do potoka a zahynuli.



29. května Dvě děti předškolního věku v Sobotce srazilo a usmrtilo auto, jehož řidič dostal epileptický záchvat.



14. června v Moravské Třebové po nárazu do stromu přišli o život řidič a spolujezdkyně.



19. července mezi Letohradem a Žamberkem zemřeli při nehodě dvou osobních aut tři lidé.



18. srpna u Damníkova havaroval vůz Alfa Romeo, nehodu nepřežili dva mladíci.



1. října Tři mrtvé a jednoho vážně zraněného si vyžádala čelní srážka osobního auta s nákladním u Ostroměře.



31. října Dva mladíci ve věku 16 a 17 let zemřeli u Trnávky po nárazu motocyklu do stromu.