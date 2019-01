Moravská Třebová - Kolize nákladního a osobního vozidla uzavřela v obou směrech silnici I/35 u hřebečskou tunelu.

"Necelý kilometr pod tunelem mělo dojít ke střetu. Řidič nákladního vozidla sjížděl z kopce na Moravskou Třebovou. Vlek se ale při jízdě měl dostat částečně do protisměru a narazit do osobního vozidla, které jelo opačným směrem, tedy na Svitavy. Žena za volantem zřejmě neutrpěla zranění, ale byla odvezena do nemocnici na pozorování," uvedla policejní mluvčí Anna Štegnerová.

Objízdná trasa byla v obou směrech vedena po staré hřebečské silnici. Důvodem zavření bylo podle policejní mluvčí vyprošťování havarovaných vozidel.

Hmotné škody na obou vozidlech jsou předběžně odhadnuty na 450 tisíc korun.