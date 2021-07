Uzavřená silnice, zraněný motorkář… V pondělí před půl pátou hodinou odpoledne se stala na silnici u Sebranic vážná nehoda dvou aut a motorkáře.

U Sebranic na Litomyšlsku se stala v pondělí odpoledne vážná nehoda motorkáře. | Foto: HZS PK

"Nehod motocyklistů přibývá. Ve sváteční pondělní podvečer měl narazit motocyklista do osobního vozu a poté do dodávky na silnici u Sebranic," uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková. Motocyklista utrpěl při střetu těžké zranění. Přímo na místě přistál vrtulník letecké záchranné služby. Záchranáři transportovali zraněného motorkáře do nemocnice. Hasiči pomohli zdravotníkům s ošetřením a naložením pacienta do vrtulníku.