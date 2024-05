V neděli 5. května 2024 po 16. hodině došlo k nehodě 3 vozidel, která uzavřela silnici I/35 u Opatovce na Svitavsku. Při nehodě se zranily 3 osoby.

Nehoda. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Cihla

Podle prvotních informací od policie řidič vozidla (19 let, se zraněním převezen do nemocnice v Litomyšli) Škoda Octavia jedoucí ze směru od Moravské Třebové na Litomyšl měl z dosud nezjištěných příčin přejet do protisměru, kde se střetl levým bokem s protijedoucí Škodou Fabií, která se po nárazu převrátila na pravý bok.

Ve vozidle cestovaly celkem 2 dospělé osoby ( 38letý řidič - po ošetření zůstal na místě nehody, 35letá spolujezdkyně - se zraněním převezena do svitavské nemocnice) a 2 děti, které vyvázly bez zranění.

Litomyšl bude "ostrovem" na D35. Dopravní peklo potrvá jen pár měsíců

Účastníkem nehody byl ještě řidič vozidla VW (27 let, bez zranění) jedoucí za Škodou Fabií, který při vyhýbání vyjel mimo komunikaci.

“Dechové zkoušky ke zjištění přítomnosti alkoholu u řidičů byly negativní. Přesné příčiny a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem šetření svitavských dopravních policistů,” sdělila mluvčí policie Andrea Muzikantová.