K nehodě 28tunového tahače do Rohozné vyjížděli hasiči v pondělí 11. dubna časně ráno. Tahač převážející plechové prahy a obaly skončil svou jízdu nárazem do domu a plotu. V nádrži měl řidič tahače asi 900 litrů nafty. Při kolizi došlo k porušení nádrže.

Hasiči se snažili zatmelit poškozenou nádrž, aby neunikalo do zahrady velké množství pohonných hmot. To se bohužel nepodařilo a hasiči museli postupně nádrž přečerpat do náhradních nádob. Událost byla oznámena také pracovníkům odboru životního prostředí.