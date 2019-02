Pardubice - Příčinou nehody byla prasklá kolejnice. Nehoda zkomplikuje dopravu.

Na trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové došlo k železniční nehodě. Pod osobním vlakem jedoucím do Hradce Králové se doslova rozpadla kolejnice. Nehoda se stala mezi stanicemi Rosice nad Labem a Semtín na hlavní trati spojující obě krajská města v pátek přibližně o půl jedné ráno.

Příčiny nehody se staly záhadou i pro vyšetřovatele přivolané na místo. Pod lokomotivou se totiž doslova rozpadla jedna kolejnice. Lokomotiva vzápětí vykolejila, ale strojvedoucí stihl soupravu bezpečně zastavit. Ve vlaku se v okamžiku nehody nacházelo jen pár cestujících. Při nehodě ale nikdo neutrpěl zranění. Vyšetřovatele však očividně překvapila příčina. Poškození kolejnice bylo totiž skutečně rozsáhlé a především neobvyklé. Přibližně dva metry koleje se totiž pod lokomotivou doslova rozsypaly.

Místo nehody si důkladně prohlédli policisté a kriminalistický technik. Původní podezření totiž ukazovalo buď na záměrné poškození trati či na nastraženou překážku v kolejišti. V takovém případě by se jednalo o zvlášť závažný trestný čin. Policisté si z místa jako důkazní materiál odvezli zhruba deset kusů, na které se kolejnice rozpadla. Jenže v tomto případě zřejmě o trestný čin nešlo.

"Vypadá to na únavový lom. Ten tam mohl být nepovšimnutý klidně už od léta. Vzniká působením vysokých nebo naopak nízkých teplot a naruší strukturu kovu. Ten pak může kdykoliv prasknout. Jenže v takovém rozsahu nikdy nikdo z nás nic podobného neviděl," uvedl jeden z odborníků na místě události. Zůstává tak otázka, jak byla prováděna kontrola bezpečnosti trati, na které byla počátkem tohoto týdne výluka právě kvůli údržbě.

Hrozila katastrofa

Podle záchranářů je fakt, že se nehoda obešla bez jediného zranění, doslova zázrak. Po jednokolejné trati projedou denně desítky vlaků - nákladní, osobní i rychlíky. Že se kolejnice utrhla uprostřed noci pod posledním vlakem, který vezl minimum pasažérů, je prý doslova výhra v loterii. "Kdyby se to stalo za plného provozu a kolej se rozpadla pod rychlíkem, tak by se vlak v plné rychlosti vyklopil do lesa a bylo z toho neštěstí se spoustou mrtvých," konstatoval jeden ze záchranářů. Po trati mezi Pardubicemi a Hradcem totiž jezdí například i rychlíky do Liberce, které bývají plně obsazené.

Strojvedoucí osobního vlaku měl mít podle informací Deníku v místě nehody hlášeny předměty v kolejišti a místem projížděl se sníženou rychlostí. S největší pravděpodobností byly právě tyto předměty již části kolejnice, která se zřejmě částečně rozpadla po průjezdu jiné vlakové soupravy. Snížená rychlost v tomto případě zřejmě zabránila větším škodám i možným zraněním. Lokomotiva zastavila téměř okamžitě.

Vlaky nepojedou

Na cestující i na záchranáře teď ale čeká problém. Třiaosmdesátitunová vykolejená lokomotiva totiž stojí tak nešťastně, že chybějící úsek kolejí se nachází mezi jejími předními a zadními koly. I kdyby zůstala na kolejích, nemůže ani dopředu, ani dozadu. Kvůli vysoké hmotnosti tak bude muset přijít ke slovu speciální vyprošťovací vlak, který bude muset lokomotivu nejen nasadit zpátky na koleje, ale zřejmě i přenést přes poškozené místo. A to bude delikátní operace vzhledem k možnosti, že koleje v okolí místa nehody mohou být rovněž poškozeny. Podle drážních hasičů je jisté, že provoz na trati Pardubice - Hradec se nepodaří obnovit dříve, než v pátek po poledni. Po odstranění lokomotivy totiž bude nutné opravit poškozený traťový úsek a zřejmě i provést kontrolu trati. Ta je mezi Pardubicemi a Hradcem pouze jednokolejná, takže cestující budou muset využít náhradní autobusovou dopravu.

Lokomotiva je zpět na kolejích

S vyprošťováním vykolejené lokomotivy se začalo ráno. Zhruba o půl desáté byla lokomotiva s pomocí speciálního jeřábu vrácena zpět na koleje a bude odtažena do Pardubic. Podle všeho nedošlo k žádnému závažnému poškození. "Policie věc vyšetřuje. Při nehodě byla škoda vyčíslena na částku sto tisíc korun," konstatovala mluvčí pardubické policie Eva Maturová. Při vyproštění lokomotivy zjistili pracovníci drah, že poškozených míst je na úseku trati více. Podle informací z místa bude třeba vyměnit asi padesát metrů kolejí, aby mohl být provoz bezpečně obnoven. Na místě se stále pracuje. Po odtažení lokomotivy budou zahájeny opravy trati. Vyšetřovatelé na místě se shodují, že za nehodou bude pravděpodobně vada materiálu, vyloučit nicméně zatím nemohou ani úmyslné poškození.

Policie hledá cestující

Pardubická policie kvůli vyšetřování nehody shání svědky události. "Jedná se nám o cestující z vykolejeného vlaku, kteří vystoupili a z místa odešli ještě před příjezdem našich hlídek. Kriminalisté ale potřebují jejich výpovědi - zejména o okamžicích, které předcházely nehodě. Cestující z vlaku žádáme, aby se co nejdříve ozvali na linku 158 a pomohli s vyšetřením nehody," vyzývá policejní mluvčí.