Hned dvě nehody motorkářů vyšetřují policisté v neděli odpoledne v Pardubickém kraji. Čtyřkolka havarovala u Jamného nad Orlicí, motorkář se střetl s osobním autem na pětatřicítce u Moravské Třebové.

Na silnici I/35 u Moravské Třebové došlo ke střetu motorkáře s osobním autem. | Foto: HZS Pardubického kraje

Krátce před 15. hodinou vyjížděli záchranáři k dopravní nehodě čtyřkolky do Jamného nad Orlicí. „Čtyřkolka narazila do stromu. Zraněného jsme předali do péče zdravotnické záchranné služby,“ informovali profesionální hasiči.

Na místě přistál i vrtulník letecké záchranné služby. Příčinu nehody vyšetřuje policie.

Druhá nehoda motorkáře se stala po 16. hodině na silnici I/35 u Moravské Třebové. Na hlavním tahu se srazil s osobním autem. Zraněného motorkáře si převzali záchranáři. Jak ke srážce došlo, vyšetřuje policie.