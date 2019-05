Záchranáři v úterý ráno spěchali do Osíku. Kolem půl osmé ráno se tady stala nehoda dodávky a motocyklisty.

| Foto: HZS Pardubického kraje

„Zraněný motocyklista byl naložen do sanitního vozu a převezen do nemocnice. Hasiči zamezili úniku provozních náplní, odstranili následky nehody a do příjezdu policistů řídili provoz,“ sdělila mluvčí hasičů Vendula Horáková. Kolizi vyšetřuje policie. "Příčinu nemůžeme zatím přesně stanovit. Údajně motorkář předjížděl dodávku, která už odbočovala," uvedla policejní mluvčí Lenka Vilímková.