/FOTO/ U obce Borová na Poličsku se dnes před 13. hodinou střetl vlak s osobním vozem VW Golf. Auto, které jelo od Borové, řídil dvacetiletý muž.

Krátce před 13 hodinou došlo na železničním přejezdu u obce Borová u Poličky (směr Proseč) ke střetu vlaku a osobního vozidla VW Golf. | Foto: Policie ČR

"On ani jeho o dva roky mladší spolujedoucí nebyli zraněni. Vlak narazil do zadní části vozidla a odhodil ho do příkopu. Vlaková souprava naštěstí zůstala stát na kolejích a nikdo z 15 cestujících nebyl zraněn," uvedla k události tisková mluvčí policie Markéta Janovská.