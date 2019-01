Pardubický kraj - Úrazů na sjezdovkách je letos zatím méně než v minulých letech. Příští týdny, kdy bude vrcholit lyžařská sezona, ale budou horší.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Desatero chování na sjezdovkách



1. Ohled na ostatní lyžaře

2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy

3. Volba jízdní stopy (kvůli ostatním lyžařům)

4. Předjíždění s odstupem

5. Dát přednost již jedoucím při vjezdu

na sjezdovku a rozjíždění

6. Zastavit jen tam, kde nepřekážím

7. Stoupání a sestup jen při kraji

sjezdovky

8. Respektování značek a signalizace

9. Chování při úrazech – povinnost

poskytnout první pomoc

10. Povinnost prokázání se

záchranářům



Zdroj: Pravidla FIS

Lyžaři se konečně naučili nosit na svazích přilby. Je jich valná většina a na počtu úrazů to je znát. Tedy těch těžších, od kterých je helmy do značné míry ochraňují.

„Střetům lyžařů na sjezdovkách se nevyhneme, ale těch těžších zranění je v této sezoně zatím méně než v minulých letech. Je znát, že osvětová kampaň zabírá a lidé se naučili brát s sebou na svah přilby,“ řekl Jakub Fabián z horské služby v Dolní Moravě.

Černého Petra co do počtu úrazů a nehod si letos vybírá nedaleká Buková hora na svazích Orlických hor. Hned první lednový pátek tam na jedné sjezdovce řešili dva těžké úrazy. Nejdřív zlomeninu stehna devítiletého lyžaře a zlomeninu paže 38leté ženy. Oba nešťastně spadli při sjezdu. A o dva týdny později evakuovali z lanovky 100 lidí poté, co na ni spadl strom obtěžkaný mokrým sněhem.

Očekávají tisíce lyžařů

Záchranáři se obávají, že úrazů na sjezdovkách v příštích týdnech přibude. Ukáže to už nadcházející víkend. Má být hezky, slunečno a očekává se, že hory zavalí tisíce lyžařů. A hned další týden začínají turnusy jarních prázdnin, první je mají právě děti z Pardubického kraje.

„Už navíc nepadá čerstvý sníh, svahy jsou umrzlé a rychlé, vznikne na nich spousta ledových ploten, do toho očekáváme mnohem větší nápor lyžařů,“ uvedl záchranář Fabián.

Ačkoliv je stále přetřásanou otázkou rovněž pití alkoholu na lyžích, letos zatím za žádným větším úrazem na sjezdovkách nestál. Alkohol je u lyžařů povolen, stejně jako jako u vodáků. Jsou mylné informace, které se objevují v řadě bedekrů, že lyžařům může horská služba nebo dokonce policie dávat na svahu dýchnout a pokutovat je. „Nic takového v zákoně skutečně není,“ uvedl policejní mluvčí Lukáš Vincenc.

Přesto by si na alkohol měli lyžaři dát pozor. A to i kvůli svému zranění. I když budou mít pojistku, při prokázání alkoholu v krvi jim pojišťovna nic nedá.