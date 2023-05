/MAPY NEHODOVOSTI OD ROKU 2006/ Silnice smrti. "Pětatřicítka" v Pardubickém kraji je rizikovou silnicí, kde často při nehodách umírají lidé. Je na za poslední tři roky tu zemřelo nejméně 14 lidí. Na vině jsou pomalé kolony, nervozita řidičů a široká silnice svádějící k předjíždění. To, že zásahy u nehod na I/35 patří k těm nejnáročnějším, potvrzují i profesionální hasiči. Naopak úseky, odkud zmizela auta na dálnici D35, se staly klidnými, což potvrzují dlouhodobé policejní statistiky. Podívejte se na jasné srovnání čísel.

Tragická nehoda u Koclířova, kde zahynuli tři mladí muži. | Video: HZS Pardubického kraje

Tři lidské životy vyhasly v pátek 14. dubna na silnici I/35 u Koclířova. V černé audině zemřeli tři mladí muži, kteří na mokré vozovce narazili do protijedoucího auta. Jen o pár hodin později zemřel na pětatřicítce u Vysokého Mýta muž na motocyklu.

„Silnice I/35 v Pardubickém kraji patří mezi rizikové komunikace. Za poslední tři roky, tedy od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2022, zde došlo celkem k 732 dopravním nehodám, při kterých zemřelo deset osob,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková. Nehoda ze 14. dubna, při které zahynuli tři muži, je nejtragičtější letošní nehodou v Pardubickém kraji.

„Lidi si pětatřicítku pletou s dálnicí. Je to široká silnice, co svádí k rychlé jízdě. Když jedu devadesát, všichni mě předjíždějí. Je to všechno o lidech za volantem, jak jezdí,“ řekl šofér Karel Hrubý.

Vrak k nepoznání, na místě tři mrtví mladíci a dva zranění. Tragédie u Koclířova

Nehody na silnici I/35 nejen komplikují provoz, ale jsou náročné i pro profesionální hasiče.

Interaktivní mapy nehodovosti od roku 2006 najdete ZDE

„Silnice I/35 je nejfrekventovanější silnice v obvodu územního odboru Svitavy. Je to zároveň i nejširší silnice I. třídy v našem obvodu a z tohoto důvodu často dochází i k situacím, kdy se řidiči předjíždějí, i pokud jim jede vozidlo v protisměru,“ shodli se profesionální hasiči ze stanice ve Svitavách.

Na pětatřicítce tak dochází i k vážným nehodám s větším množstvím aut. „Často vyjíždíme k nehodám nákladních vozidel, kde jsou zásahy samozřejmě ještě náročnější, ať už z hlediska vyprošťování účastníků nehod, nebo rozsáhlých úniků provozních kapalin,“ doplnila mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Zdroj: HZS PK

Kolony a nervozita

Podobná situace je také na pětatřicítce u Vysokého Mýta. Do města sjíždí denně stovky aut z dálnice D35 a Vysokým Mýtem se tak ve špičce táhnou kilometrové kolony.

To, že dálnice je mnohem bezpečnější než klasické silnice, dokládá i suchá řeč statistiky. Dobré srovnání poskytuje hradecká dálnice D11 a souběžná "stará" státovka I/11. Té se před dostavbou D11 přezdívalo "silnice smrti" a ačkoliv dálnice po otevření úseku Poděbrady - Hradec Králové v roce 2006 svedla z původní silnice většinu provozu, přesto i poté na staré silnici přibývaly křížky čtyřikrát rychleji. Konkrétně, od počátku roku 2006 se na státovce mezi Poděbrady a Hradcem stalo podle policejních statistik 36 smrtelných nehod. Na dálnici do konce letošního března jen 10.

„Řidiči jezdí v kolonách, těžko se předjíždí kamiony a obecně je podle našeho názoru větší nervozita řidičů právě na úseku, kde ještě není dálnice,“ podotkla Horáková.

Pokud dojde na nehodu, práci záchranářů komplikují na místě paradoxně další řidiči, kteří si podle hasičů nehody často fotí a natáčí místo toho, aby se věnovali řízení.

U Vysokého Mýta je na pětatřicítce několik rizikových úseků. „Častým místem tragických nehod bývá křižovatka u obce Týnišťko a Zámrsku. Dále se jedná o úsek kolem autodromu, kde řidiči sledují dění na autodromu. V poslední době je to také křižovatka na Bučinu. Obecně jsou nebezpečné z pohledu nehod všechny křižovatky a nájezdy mimo město, kde se snižuje rychlost,“ vysvětlili profesionální hasiči z Vysokého Mýta.

Sice mají ve svém rajonu už i dálnici D35, ale mnohem více je v současné době zaměstnávají zásahy na silnici I/35.

Další tragédie. U Vysokého Mýta zahynul po střetu s náklaďákem řidič skútru

„S otevřením nových úseků D35 došlo k výraznému poklesu těžkých dopravních nehod na silnici I/35 od Zámrsku směrem na Hradec Králové. Poslední vážná nehoda s usmrcením se tady stala letos na začátku ledna. V současné době máme za poslední rok jen minimum zásahů na tomto úseku, vždy se jednalo jen ‚o plechy‘ nebo nehody s lehkým zraněním. Co se týče dálnice, tak opět máme za sebou jen několik událostí přímo na ní. Těžká nehoda s vyproštěním nebyla v našem úseku zatím ani jedna,“ sdělila Horáková.

Smrtelné nehody v Pardubickém kraji od ledna 2006 (černé tečky):

Smrtelné nehody od 2006 - Pardubický kraj (černé tečky)Zdroj: nehody.cdv.cz

Kraji pomohla dálnice

Silnicím v Pardubickém kraji ulevila dálnice D35. I na ní ale řidiči vloni bourali. Policie tady evidovala 69 nehod, při kterých se lehce zranily tři osoby.

Po otevření dálnice D35 klesl počet náklaďáků na staré "pětatřicítce" na třetinu

„Po otevření úseku D35 Časy – Ostrov se výrazně snížil počet vozidel na silnici I/36 v úseku od D35 u Časů k I/35 u Holic. Lze předpokládat i snížení dopravní nehodovosti v tomto úseku. Rovněž došlo k odklonu části dopravy ze silnice I/35 z průtahů obcí Ostřetín, Vysoká u Holic a Jaroslav. I tady počítáme se snížením nehodovosti. Naopak došlo k nárůstu dopravy na I/17 od napojení na D35 u Ostrova k obci Zámrsk,“ uvedl před časem vrchní komisař Tomáš Krpata z Odboru služby dopravní policie Pardubického kraje.

Dálnice D35 tak seriozní srovnání jako z velké části již hotová D11 ještě neposkytuje, protože první delší úsek v Pardubickém kraji, z Opatovic do Časů na Pardubicku, byl otevřen teprve v prosinci 2021. Ale přesto: ačkoliv z nebezpečné souběžné I/35 mezi Hradcem a Holicemi dálnice svedla většinu dopravy, přesto se na staré státovce v tomto úseku od té doby staly dvě smrtelné nehody. V lednu 2022 u Chvojence řidič narazil do stromu, v dubnu se pak u Býště srazila čelně dvě auta. Na souběžné dálnici nebyla tragická zatím žádná nehoda, všechny zdejší nehody se obešly i bez vážnějších zranění.

Konkrétně, od počátku roku 2006 se na státovce mezi Poděbrady a Hradcem stalo podle policejních statistik 36 smrtelných nehod. Na dálnici do konce letošního března jen 10. Srovnání je dobře vidět na mapě pod článkem.

Rovněž dálnice D35 regionu ulevila a v místech, kudy vede, snížila i počet těžkých nehod. „Všichni doufáme, že dálnice zvýší bezpečnost. Hotová měla být už dávno. Škoda, že tomu tak není,“ povzdechl si svitavský starosta David Šimek.

Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zahájilo stavbu téměř 12 kilometrů dlouhého úseku mezi Janovem a Opatovcem.

Poklepáno. Po dálnici D35 z Litomyšle do Svitav řidiči pojedou v listopadu 2025

„V letošním roce bude zahájena i stavba šestikilometrového úseku Vysoké Mýto – Džbánov a samostatná stavba tunelu Homole,“ doplnil hejtman Martin Netolický.

Zatím nejtragičtější nehoda v novodobé historii kraje se stala na I/35 u Gajeru na Svitavsku v srpnu roku 2004.

Prokletý Gajer. Nosí smrt ve velkém

Tehdy zahynulo při srážce dvou aut šest lidí. Na široké přehledné silnici čelně narazil do Renaultu Nevada, v němž jely dvě rodiny na dovolenou na Slovensko, protijedoucí Ford Tranzit. Opilý 28letý řidič fordu, který měl po nehodě v krvi 1,79 promile, ve stotřicítce nebezpečně předjížděl jiné auto. V renaultu, jehož posádka nebyla připoutaná, zemřeli čtyři dospělí a dvě dívky ve věku šest a osm let. Přežil jen osmiměsíční chlapec, který spal v zavazadlovém prostoru.

Smrtelné nehody od 2006 - Pardubicko, I/35, I/11 a D11 (černé tečky):

Smrtelné nehody od 2006 - Pardubicko, I/35, I/11 a D11 (černé tečky)Zdroj: nehody.cdv.cz