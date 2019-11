Při nehodě se zranili dva mladíci okolo dvaceti let.

„Jednalo se o náraz osobního vozidla do stromu. Automobil byl zcela zdemolovaný. Hasiči z havarovaného vozidla vyprostili jednu osobu a předali do péče letecké záchranné služby, která zraněného transportovala do nemocnice v Hradci Králové,“ sdělila mluvčí hasičů Vendula Horáková. Druhý muž byl při příjezdu hasičů mimo vozidlo a i jeho sanita odvezla do nemocnice.

Příčinu kolize vyšetřuje policie. Silnice je po dobu odstraňování následků kolize zcela uzavřena.