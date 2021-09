Dotyčná řidička se zřejmě stala svědkyní nehody nákladního automobilu s vozidlem BMW. Nákladní vozidlo vyjelo od Vysokého Mýta a z nezjištěných příčin narazilo do přední části stojícího vozidla. "Řidič ale nezastavil a z místa nehody odjel ve směru ke světelné křižovatce v Litomyšli," dodala Maturová. Na jakékoliv informace k nehodě čekají policisté na lince 158.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.