"Dvaapadesátiletý řidič vozu Hyundai Lantra z dosud nezjištěných příčin náhle vyjel do protisměru a narazil do stromu. Při kolizi utrpěl zranění a byl vrtulníkem transportován do nemocnice," uvedl policejní mluvčí Ondřej Zeman. Škoda na automobilu činí 45 tisíc korun. Během vyšetřování a odklízení následků havárie byla silnice průjezdná kyvadlově.