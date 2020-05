Ve čtvrtek večer se stala u obce Kunčina na Moravskotřebovsku nehoda osobního vozu, při které se zranila řidička.

Dopravní nehoda u obce Kunčina | Foto: HZS PK

Tu ošetřovali až do příjezdu záchranářů náhodní kolemjedoucí řidiči. Žena byla po nárazu vozu do stromu zaklíněná ve svém automobile a krvácela z hlavy. Po celou dobu ale byla podle hasičů při vědomí. Profesionální hasiči pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení otevřeli levé přední a zadní dveře a odstranili boční sloupek. „Zraněnou ženu pomocí páteřové desky naložili na vakuová nosítka a předali zdravotníkům do sanitky,“ uvedla Jana Poláková z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.