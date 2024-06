Robert Vocásek dnes 13:46

Srnku ze studně vytahovali ve čtvrtek před polednem profesionální hasiči z Moravské Třebové. Srnka byla ve studni v Linharticích. "Studna byla naštěstí prázdná a nebyla ani příliš hluboká, jen pro srnku by to bylo osudové, kdyby v ní zůstala, protože by se sama určitě z tohoto místa nedostala.Tak jsme ji prostě pomohli a po vyproštění z kruhového vězení jsme ji nezraněnou vypustili do přírody," uvedla mluvčí krajských profesionálních hasičů Vendula Horáková.