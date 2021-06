"V úterý po deváté hodině večer zasahovaly u havárie všechny složky integrovaného záchranného systému. Rogalo, ve kterém byly dvě osoby, se zřítilo na pole. Hasičům na místě ochotně pomáhali přítomní svědci. Jednotka, aby se dostala ke zraněným osobám, musela přeříznout bezpečnostní pásy a pomocí hydraulických nůžek odstranila tři trubky na rogalu," uvedla mluvčí krajských profesionálních hasičů Vendula Horáková.

Oba muže hasiči vytáhli a začali s okamžitou resuscitací. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby už hasiči zdravotníkům asistovali. Bohužel přes veškerou snahu záchranářů lékař u obou osob konstatoval smrt. Na místo se dostavil i psycholog HZS Pardubického kraje, který poskytoval posttraumatickou pomoc.

Na Poličsku je to za poslední týden již druhá tragédie. V pátek tady skončil kamion v Synském rybníku přímo uprostřed města, řidič zemřel.

Hasiči rogalo zajistili proti požáru a zachytili únik provozních kapalin pomocí sorpčních rohoží. "Poté trosky naložili a odvezli na stanici ve Svitavách, kde budou inspektoři z ústavu pro vyšetřování leteckých nehod zjišťovat příčinu havárie. Zasahující hasiči si velice váží pomoci přítomných svědků, kteří jim po celou dobu ochotně asistovali," dodala Horáková.

Tragédii řeší i svitavští kriminalisté. „V rámci vyšetřování bude vyrozuměn i Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod,” řekla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Let rogalem nebo seskoky s padákem jsou poměrně oblíbené sporty. "Před týdnem jsem taky letěla na rogalu, byl to dárek od rodiny. KDyž to teď vidím, už bych se bála na to sednout," podotkla po tragédii Hana Bartošová z Poličska.