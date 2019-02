Hradec Králové - Dvě malé děti, které šly po přechodu pro chodce, srazil nepozorný řidič v sobotu odpoledne v ulici Habrmanova.

Podle svědků dvě děti ve věku tři a pět let děti utrpěly vážná zranění a v nemocnici bojovaly o svoje životy. Zdei přes veškerou snahu lékařů následkům svých zranění podlehly.

Podle policejního mluvčího Jana Čížkovského automobil, který řídil čtyřicetiletý muž, couval. "Vůz prudce narazil do dvou malých dětí a dvou dospělých osob, které přecházeli po přechodu pro chodce.Řidič se dále s vozidlem pohyboval v prostoru křižovatky a následně vjel na chodník a čelně narazil do domu. Děti byly na místě ošetřeny a převezeny do hradecké fakultní nemocnice, kde bohužel obě zemřely. U řidiče byla provedená dechová zkouška negativní, stejně jaké test na přítomnost návykových látek," dodal Deníku Jan Čížkovský. Policie nehodu dále vyšetřuje.

Prarodičům dětí, kteří byli zraněni pouze lehce, byla na místě poskytnuta psychologická pomoc.

Ani ne o hodinu později se stala v Hradci Králové další tragická dopravní nehoda. V ulici Bratří Štefánu na úrovni pekárny z neznámých důvodů vyjel do protisměru a čelně narazil do stromu osobní automobil. Jednašedesátiletý řidič na místě zemřel a spolujezdce s těžkými zraněními převezla záchranná služba do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Policie žádá případné svědky nehody, aby své poznatky předali vyšetřujícím policistům na telefonním čísle 974 526 573. V případě nepřítomnosti policistů prosíme o ponechání vzkazu na záznamníku s uvedením kontaktu. Rovněž je možno využít bezplatné telefonní linky 158.