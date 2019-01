Svitavy - Celkem tři lidé se v neděli v podvečer v rodinném domě na Svitavsku přiotrávili oxidem uhelnatým. Mezi nimi byly i dvě děti, skončily v nemocnici.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

"Informaci o události operační a informační středisko hasičů dostalo v 17 hodin. Jednalo se o únik plynu z plynového kombinovaného kotle v rodinném domě v Kunčině," informovala mluvčí krajského Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Vendula Horáková.

Po příjezdu na místo se hasiči postarali o tři lidi a dále měřili koncentrace plynu. "Ve všech místnostech hasiči naměřili od 200 do 300 jednotek ppm oxidu uhelnatého. Děti byly předány do péče zdravotnické záchranné službě a převezeny do nemocnice," doplnila mluvčí.

Pozor na těsnění

Oxid uhelnatý je jedovatý plyn, který se vzduchem tvoří výbušné směsi. "Bezpečná hodnota, ve které se může ještě člověk pohybovat, je 20 jednotek ppm. Oxid uhelnatý se váže na červené krevní barvivo a vytváří karboxihemoglobin, v důsledku toho se kyslík nemůže dostat do těla," upozorňuje Horáková.

Hasiči proto varují, aby si lidé nechali zkontrolovat plynové a kondenzační kotle, jejich nainstalování a hlavně těsnění. "Tady je totiž problém, že oxid uhelnatý není vidět ani cítit. Lidé mohou pozorovat bolest hlavy, malátnost. Oxid uhelnatý ovlivňuje nervový systém," uzavřela mluvčí.