Svitavy, Chrudim – V sobotu 23. dubna vyjížděli záchranáři v Pardubickém kraji ke 117 případům.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Před devátou hodinou ráno zasahovali v Městečku Trnávka. „Patnáctiletou dívku podupal kůň. Dítě bylo s lehčím zraněním převezeno na chirurgii ve Svitavách,“ sdělila mluvčí záchranné služby Helena Škuligová. Odpoledne kolem patnácté hodiny vyjížděla posádka záchranářů z Hlinska do Proseče k 77letému muži, který se střelil jateční pistolí do hlavy. Pacient byl po resuscitaci napojen na dýchací přístroj a letecky transportován na traumacentrum do Hradce Králové.

V neděli 24. dubna vyjížděli záchranáři ke 127 zraněným lidem v kraji. Hned ráno v osm hodin byli přivoláni svitavští záchranáři do Borové. „Dvaatřicetiletý muž měl neurologické obtíže poté, co den před tím spadl z koně. Na místo byl vyslán i vrtulník letecké záchranné služby. Pacienta s podezřením na poranění páteře transportoval na traumacentrum do Hradce Králové,“ uvedla Helena Škuligová. Před půl dvanáctou zasahovala posádka v Chrudimi u jedenapadesátiletého muže. Ten požil přípravek k hubení plevelů. Muž, který byl zároveň pod vlivem alkoholu a léků, byl převezen na internu do Chrudimi.