Nebezpečný úsek silnice I/35 u Koclířova si vyžádal další hrozivě vypadající nehodu.

Nehoda Koclířov | Foto: HZS PK

Frekventovaná silnice je zcela neprůjezdná. Na místě je několik zraněných a přistál tu vrtulník. Objízdné trasy z obou směrů jsou vedeny přes obec Koclířov

Při nehodě v sobotu dopoledne bouraly hned tři osobní vozidla, jedno z nich začalo po nehodě navíc hořet. Na místě zasahují, kromě hasičů a policie záchranáři a vrtulník.

„V osobních vozidlech cestovalo celkem 6 osob - ve dvou vozidlech po jedné osobě, v jednom vozidle cestovala rodina se dvěma dětmi a dvě dospělé osoby. Na místě zasahují všechny základní složky integrovaného záchranného systému,“ informoval Jakub Stryka mluvčí krajských hasičů.

"Při nehodě čtyřiačtyřicetiletý řidič z vozidla značky Renault utrpěl těžké zranění a byl letecky transportován do nemocnice," doplnila mluvčí Policie Dita Holečková s tím, že i ostatní cestující museli být předáni do rukou lékařů. V druhém vozidle, značky VW Touran cestovala jen 53létá řidička, ta byla s lehkým zraněním převezena do nemocnice. Ve třetím vozidle, značky Ford Galaxy, cestovala 30letá řidička, dospělý spolujezdec a dvě děti. Všichni čtyři byli také převezeni do nemocnice.

Hasiči pak na místě zajišťují místo nehody a ochlazují druhé vozidlo ve kterém došlo k zahoření elektroinstalace.

U všech řidičů policisté provedli dechovou zkoušku a všechny byly s negativním výsledkem. Přesné příčiny a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem šetření.