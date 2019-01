Pardubický kraj /AKTUALIZOVÁNO/ – Nečekaná sněhová vánice, která se přehnala nad regionem, zcela ochromila hlavní tahy. Podél „čtyřiatřicítky“ z Hlinska na Poličku a Svitavy jsou auta rozesetá po příkopech a ta, která se udržela na silnici, opět od rána stojí v dlouhých kolonách. Silnice se proměnila kvůli vzniklé ledovce v kluziště.

To není rozmazaná ani rozostřená fotografie, ale reálný snímek bílé tmy na silnici mezi Svitavami a Poličkou. | Foto: Jiří Laštůvka

„Sibiř hadr. Takovou vánici jsem nezažil,“ koukal v němém úřadu jeden z kamioňáků, který nás v pondělí večer informoval o situaci poblíž Květné u Poličky. Nešlo zdaleka jen o sníh, hlavním problémem se stalo náledí a rovněž silný vítr, který dosahoval až 50 km/h. Silnice se proměnily během pár minut v kluziště. Doprava stojí i na „pětatřicítce“ z Hradce na Litomyšl a dál na Olomouc. Kritickou situaci potvrzuje skutečnost, že vánice vyřadila z provozu i MHD v Pardubicích, kam zima přichází ojediněle.

„Učinili jsme tak z důvodu bezpečnosti cestujících na zledovatělých vozovkách. Co si pamatuji, stalo se to snad jednou za třináct let," dodává Tomáš Pelikán.

Doprava zkolabovala kvůli takřka nulové viditelnosti a hlavně ledu skoro všude. Například v Chrudimi kamion nevyjel ani nepatrné stoupání mezi zdejším kruhovým objezdem U Guláška a železničním přejezdem, dá-li se toto místo vůbec nazvat stoupáním. O nedalekém kopci k nemocnici ani nemluvě. Tam zůstalo uvězněno hned několik kamionů.

„Vysoké Mýto – Holice je jeden led, stojíme,“ hlásil z cesty Jaroslav Tříska. "V Litomyšli se kamiony nemuzou vyškrábat z kruháče od Mýta ke světelné. Od Svitav je kolona. A tak celkove to vsude mozne stoji," přidala se s hlášením Zuzana Klimešová.

Problém je samozřejmě na Suchém vrchu. Dopravní situaci i tady komplikuje silný vítr, který by měl přetrvávat ještě dalších několik dnů, a vytváří nebezpečnou ledovku „Prosíme řidiče kamionů, aby nevyužívali komunikaci I/11 v úseku Červená Voda – Jablonné nad Orlicí, ale raději volili trasu I/43 na Svitavy – Hradec Králové,“ říká Pavel Jerie, technik údržby ze společnosti Sovis, která má údržbu státovek v kraji na starosti.

Na tomto snímku je ledovka na výpadovce z Litomyšle na Svitavy. Kolem 20. hodiny doprava stále stála i u Janova mezi Litomyšlí a Svitavami. Nejen kamionová, ale veškerá…

O vedlejších cestách radši ani nemluvě. „Kdo nemusíte, nikam nevyjíždějte,“ vyzývali všichni ti, kteří byli uvězněni v kolonách na silnicích.

Stromy padaly jako sirky

V práci jsou také hasiči. Silný vítr totiž kácel stromy. "Dobrovolní hasiči ze Srchu zasahovali na silnici od Stéblové směr Staré Ždánice, kde strom spadl přes vozovku. Jednotka z Horního Jelení zase odstraňovala strom přes komunikaci směrem na obec Jaroslav," uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

"Prudký nárazový vítr poslal teď večer k zemi další stromy. Hasiči v celém kraji jsou v terénu. Jeden případ za všechny - ve Vraclavi hasiči odstraňovali spadlý strom, když o pár metrů dál spadl další strom na auto. Řidiči se naštěstí nic nestalo," dodává mluvčí hasičů. K popadaným stromům vyjížděli hasiči i do Stašova, Orlického Podhůří, Holic, Králík, Zámrsku, Svitav a do řady dalších míst.