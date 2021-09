Borová – Dřevěné trámy skončily ve středu v příkopu u Borové na Poličsku. Hasiči z Poličky a ze Svitav vyjížděli dopoledne k nehodě na silnici I/34 u Borové. Řidič s osobním automobilem a podvalem havaroval a převrátil se do příkopu.

