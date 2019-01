Jevíčko- (AKTUALIZOVÁNO). Na výpadovce z Jevíčka na Moravskou Třebovousrazilove čtvrtekpo třinácté hodiněauto důchodkyni na kole. Cyklistka utrpěla těžké zranění hlavy. Vrtulník ji transportoval do fakultní nemocnice v Brně.

Na ulici Třebovská narazila ve čtvrtek po třinácté hodině žena na kole do škodovky. „Devatenáctiletá řidička s vozem Škoda 120L předjížděla cyklistku a vzápětí odbočovala doprava na ulici Okružní,“ uvedl Jaromír Lelek z oddělení dopravních nehod policie ve Svitavách. Pětašedesátiletou seniorku s těžkým poraněním hlavy transportoval vrtulník rychlé záchranné pomoci do nemocnice v Brně – Bohnicích. Slečna hned několikrát porušila pravidla silničního provozu: předjížděla v těsné blízkosti křižovatky, odbočovala v místech, kde přenosné dopravní značení toto zakazuje a vjela do ulice, kam je vjezd další značkou úplně zakázán.