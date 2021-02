Místo toho, abychom řešili, že český tým hraje v Evropské lize rovnocenný souboj s top soupeřem z Premier League, je hlavním tématem místo fotbalu epidemiolog Prymula sedící v Edenu v čestné loži pár desítek minut potom, co veřejně prosazoval tvrdé zamčení Česka.

Roman Prymula na zápase Evropské ligy SK Slavia Praha - Leicester | Foto: ČTK/Deml Ondřej

Jaký to dá asi signál pro širokou veřejnost? Darmo mluvit. Z jeho následných výmluv (a většiny dalších přítomných) je zjevné, že absolutně nechápe, co na tom komu vadí… Ano, hosté na VIP tribuně zřejmě nic neporušili, byli negativně testovaní atd., ale nelze se vůbec divit, že to v amatérských sportovcích a fanoušcích odříznutých dlouhé měsíce od jejich vášně vře.