Markety jednoduše vydělily prodejní plochu patnácti a vozíky nad výsledný podíl uklidily. Jak jednoduché, prosté a účelné. Řetězce podle očekávání řvou, nejvíc jim samozřejmě leží na srdci bezpečí zákazníků, opatření prý povede k promořování ve frontách před markety. Mno, pohádka o Červené Karkulce by sice byla důvěryhodnější, lidé se ale těch front skutečně báli natolik, že se díky tomu žádné nekonaly. Naopak, všechny „hyper“ v Chrudimi byly hned ve středu tak prázdné, jako ještě nikdy, vozíků k dispozici přitom zbývalo habaděj.

Podle čtvrtečních policejních statistik však přesto nikdo hlady neumřel. Mohlo by to tak už být napořád, třeba nás to naučí nechodit do marketů jak do chrámů konzumu, ale jen a jen nakoupit.

A propos: Když už máme tu krásnou rovnici 1/15, měla by se férově aplikovat na všechny obchody. I na ty doposud zavřené, jejichž majitelé doma pláčou nad pětistovkovou almužnou.