Ochladí se a hostinští budou nuceni zavřít lokály, obchodníky převálcují internetové shopy. Pozvat si kamarády na návštěvu? Ale to je problém, když nevíte, kde co chytli!

A tak nám zabili kulturu a mezilidské vztahy, paní Müllerová. Koupíme si flašku, mámo, a zůstaneme doma, no. Zahrajeme si dudáka nebo prší. Máme televizi, internet, plnou lednici jídla, houby zle. Hlavně nevycházet, pokud to není nutné. Budeme si hezky tloustnout v sychravém podzimu. Odpustíme si holiče, plánované vyšetření ve špitále odložíme. Depresi zažene rum.

Tohle snad nikdo nechce. Ale přiznejme si – vláda rozvolnila jsme opatření proti šíření viru předčasně, protože to prý národ chtěl. Výraz „promoření“ mnozí pochopili tak, že se vydali k moři. V letní euforii jsme se objímali a líbali. Teď se odvracíme od každého, který se zakucká. Strach je opět mezi námi, a to je špatně. Platí na něj jen zdravý rozum a smích, který, představte si, je podle lékařů velmi léčivý. Vědci dokonce našli název pro terapii smíchem – je to gelototerapie. Paráda, tak to zkusíme. Ale pozor, hořký smích nad zprávami, kterými nás vláda každý den častuje, zcela jistě nefunguje.