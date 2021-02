„Obchody jsou zavřené a nikdo si neuvědomuje, že přibývá obalového odpadu. Lidé objednávají všechno z e-shopů. To je množství krabic a dalších obalů,“ poukazuje na problém starosta Poříčí František Bartoš.

Není divu, že vesnické kontejnery přetékají už druhý den po vyvezení. Ze všech stran se ozývá: Třiďte odpad. A tak lidé třídí, jenže u barevných kontejnerů se v době korony množí hromady krabic nebo plastů. Popelnice se plní více než dříve i proto, že lidé jsou více doma, vaří školákům, přibývá lidí, kteří pracují doma. I kvůli tomu se zvýší poplatky.

Sedmnáctitisícové Svitavy nebo Poříčí s pětistovkou obyvatel chystají čipování popelnic, aby měly přehled, kolik odpadu vlastně domácnosti produkují. Některá města už tiše uvažují o stavbě spalovny. Skládkovat totiž nebude možné donekonečna. A co na to ekologie? To je otázka, kdy starostové zatím jen kroutí hlavou. „Spalovna zboří vše, o co jsme se snažili ve třídění odpadů,“ míní starosta malé obce na Svitavsku. Řešením je třídit důkladně odpad a naučit se recyklovat a dobře dál využívat vytříděný odpad.