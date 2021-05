Přehrada, za domem lesy, krásný kout pro život… Má to jedno velké ALE.

Rybářská osada Pod kopcem v Poličce vznikla před lety jako rekreační oblast. Původně v lokalitě lidé stavěli jenom chaty, ale situace se změnila. Někdejší osada na víkend se změnila a přibývá rodinných domů. Lidé tu žijí nastálo. Nemají ale stejné podmínky jako lidé v centru města nebo jiných poličských osadách. „Kdykoliv se může někomu něco stát a v zimě je jediná příjezdová cesta často nesjízdná. Popeláři sem nechtějí zajíždět,“ říká Tomáš Hořínek, který s rodinou žije Pod kopcem. Místní lidé se dali dohromady, usilují o osadní výbor. Jejich žádost ale zastupitelé zamítli.

„Lidé, kteří si v osadě zřizují trvalé bydlení, musí počítat s horší dojezdností integrovaného záchranného systému a dalšími problémy,“ vzkázal pirátský zastupitel Štěpán Vlček. To starosta Poličky Jaroslav Martinů sice zvedl ruku pro osadní výbor, ale i on tvrdí, že lidé v osadě kupovali pozemky za nízké ceny a o rizicích bydlení v krásné lokalitě věděli. Naopak někteří zastupitelé nevěděli, že v osadě jsou lidé přihlášení k trvalému pobytu.

Na první pokus osadníci se žádostí neuspěli, ale ruce do klína složit nehodlají. Žijí v Poličce, ale jen papírově. Domů jezdí po hliněné cestě vysypané štěrkem, kde několikrát do roka prorazí kolo u auta. A zatímco se členové rybářského sdružení klepou po ramenou, jaký kousek se jim před lety podařil, když v oblasti vykoupili hektary půdy a prodali desítky parcel, lidé z osady se bojí dne, kdy se něco stane a záchranka se dolů nedostane. I Pod kopcem žijí obyvatelé Poličky a zaslouží si bezpečnou cestu domů. Obzvlášť pokud si starosta přeje, aby v osadě za pár let bydlely desítky lidí.