Zejména rodiče malých dětí hledí ku Praze s nadějí. „Dcera vyrostla ze zimních bot. To jí je mám koupit někde v supermarketu vedle rohlíků? Nebo objednávat dvě, tři velikosti z internetu,“ ptá se rozhořčeně Eva Tichá ze Svitavska. Podobné problémy má více rodičů. V tíživé situaci se ocitli také majitelé menších obchodů. Pokud neprodávají galanterii, květiny, domácí potřeby nebo další „výjimkou povolené“ zboží, mají smůlu. „Pokud bude zavřeno ještě další týdny, mohu to zabalit. A nebudu tady na náměstí sama, kdo skončí,“ říká majitelka obchodu s oděvy z Litomyšle.

E-shopy a supermarkety zažívají pravé předvánoční žně, nákupy dárků frčí. „V Albertu si můžu nakoupit knížek, mikrovlnek, hadrů a dárků, kolik chci. Ale do malého knihkupectví v Poličce nesmím,“ říká Honza z Poličky. Dokáže někdo tohle živnostníkům vykompenzovat? Pokud se neotevřou v pondělí alespoň za nějakých podmínek, začne jim ujíždět vlak předvánočních nákupů a pro některé to bude likvidační. Výzvy pro lidi, aby podpořili malé prodejce, jsou fajn, ale tohle by měla udělat hlavně vláda. Ať nesou následky ti, kteří nařídili obchůdky zavřít a rodiny připravili o příjmy.