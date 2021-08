Ilustrační foto. | Foto: MSK

Nejde dětem čeština nebo matematika? Nevadí. Někde se budou dávat jedničky možná i za vakcínu Pfizer. Zatímco na Slovensku rozjíždějí loterii pro očkované, v Čechách se slibují tenisky nebo iphony a jedna škola v Lounech jedničky. Naštěstí učitelé na Svitavsku mají rozum a nehodlají pořádat podobné motivační akce pro své studenty. „Přijde mi to zvrácené. Jedničky jsou klasifikací, hodnocením výkonů dětí, nikoli toho, jaký názor mají rodiče na očkování,“ míní ředitelka školy z Litomyšle Miroslava Jirečková. Otázka je, zda taková motivace může vůbec vyjít. „Čím víc mě někdo do něčeho nutí, tím spíš se zaseknu a neudělám to. Jednička za očkování je směšná,“ tvrdí patnáctiletý Ondřej ze Svitav.