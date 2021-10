V Květné u Poličky je od září otevřená nová svobodná škola NaŽivo. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Do školy v sedm či v devět? Čeština, matematika nebo raději stavět bunkr? Tak si to odhlasujeme. Tedy děti v nové svobodné škole v Květné u Poličky to tak mají.