Už před lety pořadatelé řešili, jak Zlatý erb pro soutěžící zatraktivnit, a otázka stále leží na stole. Letošního ročníku se zúčastnilo šest obcí a šest měst, a to je málo, přihlédneme-li k faktu, že Pardubický kraj má 451 obcí, z toho 38 měst. Veřejnost ani nevnímá, že se soutěž koná, protože do ní není nijak hlasováním zapojena.

A to je škoda, protože kvalitní informační servis občanům by pro každou radnici měl být samozřejmostí. Ne všechny to ale pochopily, stále se najdou weby, které vypadají už léta stejně a aktuality v jejich podání se omezují na překlápění obsahu úřední desky. Copak má dnes někdo čas a mozkovou kapacitu louskat usnesení rady, vyhlášky a oznámení odborů, aby se dozvěděl, co se u nich doma chystá a je nového? Zpravodaje v dnešní hektické době, kdy koronavir mění vše za pochodu, zestárnou ještě dřív, než se dostanou do schránek.

Osvícení pracují s mobilním rozhlasem nebo sociálními sítěmi. Tam totiž informace chodí za občanem, ne občan za informacemi. A ty dnes leckdy mají cenu zlata.