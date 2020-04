Na ošetřovném jsou tisíce rodičů, kteří musí své děti živit, ale kvůli zavřeným školám nemohou chodit do práce. Ve složité situaci se ocitly zejména matky samoživitelky. Šedesát procent platu jim musí stačit na nájem, obživu, poplatky a další nutné výdaje. Auto si rozhodně koupit nechtějí, ale pořídit dětem boty na jaro musí. „Po odečtení všech poplatků mi zbude tisícovka na měsíc. Zatím mám nějakou rezervu, ale rozhodně nemohu být s dětmi doma půl roku,“ říká smutně matka, která žije sama s dvěma dětmi. Vždyť už i někteří praktičtí lékaři se na začátku týdne vrátili k „normálnímu“ provozu. V Borové u Poličky to lékař vysvětlil logicky: „Covid-19 jen tak nezmizí a bude zdes námi další měsíce, možná i roky.“ Je to tak, lidé nemohou být doma zavření měsíce a čekat, že si vir řekne: Tady nejsou lidi, jdu jinam.

Před dvěma týdny byla situace jiná. Počet nových případů byl kolem tří stovek denně. Ale v době, kdy se otevírají obchody a počet nakažených klesá, je čas zase žít. V diskuzích se hojně opakuje, ať jdou děti do školy až v září. Kdo zaručí, že v září tady vir nebude? A když bude, tak to zase odložíme, budeme ve strachu sedět doma a psát další petice? Je jasné, že nemocné nebo oslabené děti do školy nenastoupí a budou pokračovat v domácí výuce. Ale i v okolních státech, kde byla situace mnohem horší, se už školáci vrací do lavic a rodiče do práce. Za jasně daných omezení, která jsou v současné době nevyhnutelná. „Děti do školy nepustím, nejsem vrah, budeme doma celé léto,“ ohradila se jedna matka v diskuzi na internetu. Proti sobě se ve virtuálním světě ocitli rodiče, kteří milují svoje děti, ale neshodnou se v názoru na otevření škol. Jedni osočovali druhé, že nedokáží dětem uvařit, učit je a trávit s nimi čas.

O tom to ale vážně není. Už Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku, tak ať děti chodí do školy, ať zase můžou učitelé učit a rodiče dělat svoji práci, kterou si vybrali. Nebo ty tisíce rodičů opravdu snily o práci učitele?

Strach. To je to, co teď společnost ovládá. Nemůžeme ale sedět rok doma a čekat, až to vir zabalí. To je, jako bychom se báli vyjet na pětatřicítku, kde se to křížky podél silnice jen hemží.